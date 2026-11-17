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17.11.2026 07:01:06
Ausblick: Kulicke Soffa Industries zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Kulicke Soffa Industries präsentiert in der am 18.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,43 USD aus. Im letzten Jahr hatte Kulicke Soffa Industries einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 376,8 Millionen USD – ein Plus von 112,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kulicke Soffa Industries 177,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,86 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,15 Milliarden USD, gegenüber 654,1 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion Finanzen.net
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