Ausblick: Kühne + Nagel International gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Kühne + Nagel International präsentiert in der am 03.03.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2020 endete.

2 Analysten schätzen, dass Kühne + Nagel International für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,88 CHF vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,70 CHF je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Kühne + Nagel International mit einem Umsatz von insgesamt 5,15 Milliarden CHF abgeschlossen haben - das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,26 Milliarden CHF erwirtschaftet worden waren, um 2,00 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,42 CHF aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 6,66 CHF je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 19,97 Milliarden CHF, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 21,09 Milliarden CHF in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch