Ausblick: Kühne+Nagel: Q2-Umsatz von 9,78 Milliarden Franken erwartet

Insgesamt haben sechs Analysten zum AWP-Konsens beigetragen.

Q2 2022E (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q2 2021A Nettoumsatz 9777 7241 Bruttogewinn 2919 2308 EBITDA 1197 787 EBIT 1058 605 Reingewinn 737 446

FOKUS: Kühne+Nagel ist das erste grosse Schifffahrts- und Logistikunternehmen, das seinen Zahlenkranz für das zweite Quartal der Öffentlichkeit präsentiert. Der Logistikkonzern aus Schindellegi profitiert dabei laut der Experten-Community weiterhin von einem starken Rückenwind mit einer anhaltend hohen Konsumentennachfrage in Kombination mit Unsicherheitsfaktoren wie begrenzter Belly- und Container-Kapazität.

Denn letztlich ist die Logistik-Welt derzeit in mehreren Bereichen aus den Fugen. In so turbulenten Zeiten kann Kühne+Nagel zumeist seine breite Aufstellung als Wettbewerbsvorteil gut ausspielen, heisst es in einem Kommentar. "In solch schwierigen Zeiten sind unsere Erfahrung, unsere IT-Systeme sowie unsere langjährigen Beziehungen zu Reedern, Fluggesellschaften und Truckern besonders viel wert", hatte CFO Markus Blanka-Graff im April auch zu AWP gesagt.

Und im zweiten Quartal dürfte dies nicht anders gewesen sein. Betrachtet man konkret die einzelnen Sparten, so könnte das gute Momentum in der Luftlogistik angehalten haben, in der Seefracht könnte es aufgrund der starken Basis und den Staus in vielen Häfen der Welt hingegen eher zu einer Stagnation gekommen sein. Der Konzern hatte derweil bereits in den letzten Jahren beständig bei den Marktanteilen zugelegt.

ZIELE: Kühne+Nagel ist oft sehr zurückhaltend, was den Ausblick anbelangt. Für 2022 gab man sich bei Bekanntgabe der Jahreszahlen für 2021 denn auch bedeckt. Die Kriegshandlungen Russlands hätten aber "die Unwägbarkeiten weltpolitischer Entwicklungen" aufgezeigt, deren Auswirkungen auf das Wirtschaftsgeschehen noch nicht zu überblicken seien, hatte es geheissen.

PRO MEMORIA: Unlängst hatte sich auch Verwaltungsratspräsident Jürg Wolle zur schwierigen Situation im Logistikmarkt geäussert. Kühne+Nagels Geschäft profitiere von der steigenden Komplexität, hatte er im Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" die Ausführungen von Finanzchef Blanka-Graff (siehe FOKUS) bestätigt. "Und Corona und jetzt der Krieg in der Ukraine sorgen für die extremste Form der Komplexität", sagte er. Gerade kleine Betriebe könnten unter diesen Umständen mit grossen Playern wie Kühne+Nagel nicht mehr mithalten. "Über welches Land können wir umleiten, können wir vielleicht See- und Luftfracht kombinieren, müssen die Waren dafür neu verpackt werden? Da wir keine eigenen Assets haben, sind wir dabei sehr agil", führte er aus.

Was das Wachstum anbelangt, so liegt der Fokus laut Wolle auf der Stärkung der Asienkompetenz. Unlängst hatte Kühne+Nagel hier mit der Grossübernahme des chinesischen Logistikers Apex von sich reden gemacht. "Apex war ein grosser Deal für uns, denn in unserer Strategie ist organisches Wachstum die erste, zweite und dritte Priorität", sagte Wolle. Er stelle fest, dass das eigene Angebot in Asien, wo die Logistikindustrie bei weitem noch nicht so konsolidiert sei wie in Europa oder in den USA und schneller wachse als im Rest der Welt, jetzt stärker angenommen werde. "Ausserdem sind wir nun auch in der Luftfracht weltweit die Nummer eins, genauso wie in der Seefracht."

AKTIENKURS: Die Aktien von Kühne+Nagel haben seit Jahresbeginn deutlich an Wert eingebüsst. Aktuell kosten sie mit 244,10 Franken knapp 20 Prozent weniger als im Januar. Und im September 2021 kosteten die Papiere gar noch mehr als 350 Franken.

Schindellegi (awp)