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Ausblick Kühne+Nagel: Höhere 21.10.2026 14:03:37

Ausblick Kühne+Nagel: Mehr Umsatz und höherer Gewinn erwartet

Ausblick Kühne+Nagel: Mehr Umsatz und höherer Gewinn erwartet

Der Logistikkonzern Kühne+Nagel ist derzeit mit Rückenwind unterwegs.

Das dürfte sich laut den Experten im dritten Quartal bei allen wichtigen Kennzahlen gezeigt haben. Von Interesse wären ausserdem weitere Details zum Amazon-Deal.

Kühne+Nagel publiziert am Donnerstag, 22. Oktober, die Ergebnisse zum dritten Quartal 2026. Insgesamt acht Analysten haben zum AWP-Konsens beigetragen. 

Q3 2026
(in Mio Fr.)      AWP-Konsens  Q3 2025  

Nettoumsatz          6'698     6'043
Rohertrag            2'281     2'107
EBIT                   412       285

(in %)
Konversionsrate       17,2      13,5

Was steht im Fokus?

Laut Analysten deutet viel darauf hin, dass die Volumen nun auch in der Seefracht angezogen haben - und damit in der für den Konzern wichtigsten Sparte. Es gebe Anzeichen dafür, dass sich insbesondere der wichtige transpazifische Handel intensiviert habe, meint der zuständige Vontobel-Analyst Michael Foeth.

Derweil dürfte sich der Höhenflug im Luftfracht-Geschäft fortgesetzt haben. Die Sparte profitiert vom KI-Boom; wenn hochkomplexe Teile für Datencenter zum Beispiel von Asien in die USA transportiert werden müssen, sind das lukrative Aufträge für den Logistiker. Alles in allem erwarten die Analysten nun im Schnitt für das dritte Quartal einen Anstieg von rund 11 Prozent beim Nettoumsatz und von 45 Prozent beim EBIT.

Was ist sonst noch ein Thema?

Der Amazon-Deal: Ende September hatte der Logistiker eine Vertiefung der bisherigen Zusammenarbeit mit dem Online-Riesen vereinbart. Wie AWP damals aus Unternehmenskreisen erfahren hatte, erwirtschaftet Kühne+Nagel schon heute mit Amazon einen Jahresumsatz im hohen dreistelligen Millionenbereich. Die jetzige Vereinbarung habe das Potenzial, den Umsatz mit diesem Kunden auf mehrere Milliarden zu steigern. Die Vereinbarung beinhaltet ausserdem eine Call-Option auf bestehende Kühne+Nagel-Aktien. Zur Grössenordnung machte das Unternehmen keine Angaben. Laut Insidern kann Amazon aber höchstens eine einstellige Prozentzahl an Kühne+Nagel erwerben.

Welche Ziele hat das Unternehmen für 2026?

Nach den Halbjahreszahlen, die wegen des Luftfrachtbooms überraschend gut ausfielen, erhöhte das Management sein Jahresziel. Es peilt seither für 2026 einen EBIT von 1,35 bis 1,55 Milliarden an, davor hatte eine Bandbreite von 1,25 bis 1,40 Milliarden Franken gegolten. Eine Annahme für dieses Ziel ist, dass das laufende Sparprogramm schon dieses Jahr brutto 120 Millionen einbringt.

Ausserdem hatte das Unternehmen bei der Vorlage der Semesterzahlen KI-Produktivitätsziele genannt. Es bezifferte diese für das Jahr 2027 auf 100 bis 150 Millionen Franken. Längerfristig sei mit Effizienzgewinnen von 5 Prozent zu rechnen.

Wie hat sich der Aktienkurs entwickelt?

Die Kühne+Nagel-Aktien kannten zuletzt nur eine Richtung, nach oben. Sie haben seit Anfang Jahr um mehr als ein Drittel zugelegt und notieren damit in etwa auf dem Jahreshoch.

Website: www.kuehne-nagel.com

ab/rw/hs

Schindellegi (awp)

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Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
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