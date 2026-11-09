Ausblick: KT präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KT wird am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,574 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,580 USD je Aktie erzielt worden.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,14 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei KT für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 5,11 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,50 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 20,12 Milliarden USD, gegenüber 19,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net