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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: KT präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
KT wird am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,574 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,580 USD je Aktie erzielt worden.
14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,14 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei KT für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 5,11 Milliarden USD aus.
Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,50 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 20,12 Milliarden USD, gegenüber 19,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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