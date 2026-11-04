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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Kronos Worldwide verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kronos Worldwide lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kronos Worldwide die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,190 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 17,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 537,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 456,9 Millionen USD umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,960 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,06 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,86 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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