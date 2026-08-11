Ausblick: Krn Heat Exchanger and Refrigeration präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Krn Heat Exchanger and Refrigeration wird am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 4,80 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Krn Heat Exchanger and Refrigeration 2,00 INR je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 2,65 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 129,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,15 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 22,90 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12,30 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 11,50 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 6,00 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch