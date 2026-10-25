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25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Kreate Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kreate Group öffnet am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,937 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 212,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,300 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 201,7 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 112,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 94,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,65 EUR, gegenüber 0,720 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 693,8 Millionen EUR im Vergleich zu 315,2 Millionen EUR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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