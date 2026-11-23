Kraken Robotics wird am 24.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,038 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kraken Robotics in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 269,23 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 115,6 Millionen CAD im Vergleich zu 31,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,051 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,010 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 303,0 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 102,2 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net