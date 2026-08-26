Ausblick: Kraken Robotics legt Quartalsergebnis vor

Kraken Robotics wird sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.

5 Analysten schätzen, dass Kraken Robotics für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,001 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Kraken Robotics 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 26,3 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kraken Robotics 26,4 Millionen CAD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,074 CAD, gegenüber 0,010 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 308,5 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 102,2 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch