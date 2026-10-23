|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.10.2026 07:01:06
Ausblick: Kotak Mahindra Bank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Kotak Mahindra Bank präsentiert in der am 24.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
3 Analysten schätzen, dass Kotak Mahindra Bank für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,09 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,49 INR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 54,29 Prozent auf 113,83 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 249,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 36 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,00 INR, gegenüber 19,40 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 30 Analysten auf durchschnittlich 474,38 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.111,70 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kotak Mahindra Bank Ltd Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Kotak Mahindra Bank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
10.10.26
|Erste Schätzungen: Kotak Mahindra Bank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
17.07.26
|Ausblick: Kotak Mahindra Bank gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
01.05.26
|Ausblick: Kotak Mahindra Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Kotak Mahindra Bank Ltd Registered Shs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Relativ ruhiger Wochenausklang -- SMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.