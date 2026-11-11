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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Koskisen gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Koskisen wird am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Koskisen für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,043 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 92,8 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 10,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,8 Millionen EUR in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,142 EUR, gegenüber 0,370 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 403,9 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 354,9 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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