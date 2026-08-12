Koskisen Corporation Registered Shs Aktie 123391369 / FI4000533005
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Koskisen gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Koskisen äussert sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,137 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Koskisen einen Gewinn von 0,210 EUR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 21,44 Prozent auf 108,9 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Koskisen noch 89,7 Millionen EUR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,270 EUR im Vergleich zu 0,370 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 411,2 Millionen EUR, gegenüber 354,9 Millionen EUR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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