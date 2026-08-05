KOSE Aktie 1017515 / JP3283650004
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: KOSE öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
KOSE wird am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 64,95 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei KOSE noch ein Gewinn pro Aktie von 31,61 JPY in den Büchern gestanden.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 85,25 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 4,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 81,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 203,93 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 264,84 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 342,80 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 330,19 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.ch
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