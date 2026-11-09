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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: KOSE gewährt Anlegern Blick in die Bücher
KOSE veröffentlicht am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 56,20 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 40,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 40,14 JPY erwirtschaftet wurden.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,94 Prozent auf 85,54 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 79,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 219,25 JPY im Vergleich zu 264,84 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 344,36 Milliarden JPY, gegenüber 330,19 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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