Kornit-Digital Aktie 12136509 / IL0011216723
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Kornit-Digital stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kornit-Digital präsentiert in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,014 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,170 USD je Aktie vermeldet.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 49,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 52,8 Millionen USD aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,178 USD, gegenüber -0,300 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 218,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 208,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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