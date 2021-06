Ausblick: Korn-Ferry International legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Korn-Ferry International präsentiert in der am 22.06.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2021 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,982 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 488,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 10,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Korn-Ferry International einen Umsatz von 440,5 Millionen USD eingefahren.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,30 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,91 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,74 Milliarden USD, gegenüber 1,93 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch