Ausblick: Kontoor Brands legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kontoor Brands äussert sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontoor Brands noch ein Gewinn pro Aktie von 1,32 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 10,86 Prozent auf 587,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 658,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,22 USD, gegenüber 4,05 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 2,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,15 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch