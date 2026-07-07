Ausblick: Kongsberg Gruppen ASA Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kongsberg Gruppen ASA Registered wird am 08.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kongsberg Gruppen ASA Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,61 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,85 NOK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 27,59 Prozent auf 9,95 Milliarden NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,74 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,99 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 9,04 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 42,41 Milliarden NOK aus im Gegensatz zu 31,54 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch