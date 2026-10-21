Kongsberg Automotive Aktie 367196 / NO0003033102
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Kongsberg Automotive mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Kongsberg Automotive wird am 22.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,001 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 NOK je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 183,5 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,92 Milliarden NOK erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,020 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,000 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 748,2 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,35 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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