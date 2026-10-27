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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Kone verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kone wird sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,540 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kone noch ein Gewinn pro Aktie von 0,430 EUR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,69 Prozent auf 2,95 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,76 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 22 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,89 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,80 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,25 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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