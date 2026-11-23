Kohls wird am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,001 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kohls in dem im Oktober abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 5,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,39 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD im Vergleich zu 2,38 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 14,85 Milliarden USD, gegenüber 15,53 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net