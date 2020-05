Ausblick: Koc präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Koc lädt am 22.05.2020 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2020 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,950 TRY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,307 TRY je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 35,26 Milliarden TRY – das wäre ein Zuwachs von 2,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,26 Milliarden TRY umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,17 TRY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,73 TRY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 180,02 Milliarden TRY aus, nachdem im Vorjahr 153,52 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch