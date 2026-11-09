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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Kobe Steel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kobe Steel wird am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 85,56 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 61,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,64 Prozent auf 695,91 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 612,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 249,05 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 237,80 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2.668,29 Milliarden JPY, gegenüber 2.436,58 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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