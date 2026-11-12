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12.11.2026 07:01:06
Ausblick: KNR Constructions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
KNR Constructions wird am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,648 INR gegenüber 3,72 INR im Vorjahresquartal.
KNR Constructions soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,66 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 27,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,94 INR, gegenüber 15,54 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 21,77 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 26,98 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu KNR Constructions Ltd Registered Shs
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12.11.26
|Ausblick: KNR Constructions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu KNR Constructions Ltd Registered Shs
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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