Knowles Corporation When Issued Aktie 21496822 / US49926D1090
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Knowles stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Knowles präsentiert am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,358 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Knowles 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 172,1 Millionen USD – ein Plus von 12,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Knowles 152,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,500 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 666,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 593,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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