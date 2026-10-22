Knowit AB Aktie 788300 / SE0000421273
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Knowit AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Knowit AB präsentiert am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,391 SEK gegenüber 0,720 SEK im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Knowit AB nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 1,21 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,22 Milliarden SEK umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,19 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -10,430 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,60 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,80 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Knowit AB
|
22.10.26
|Ausblick: Knowit AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.10.26
|Erste Schätzungen: Knowit AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.26
|Ausblick: Knowit AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: Knowit AB legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Knowit AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Knowit AB
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.