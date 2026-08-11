Ausblick: Knightscope A legt Quartalsergebnis vor

Knightscope A wird am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,665 USD. Dies würde einen Gewinn von 26,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Knightscope A -0,900 USD je Aktie vermeldete.

Knightscope A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 227,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,575 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -4,000 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch