Knightscop a Aktie 138293933 / US49907V2016
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Knightscope A legt Quartalsergebnis vor
Knightscope A wird am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,665 USD. Dies würde einen Gewinn von 26,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Knightscope A -0,900 USD je Aktie vermeldete.
Knightscope A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 227,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,575 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -4,000 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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