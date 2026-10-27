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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: KLA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
KLA veröffentlicht am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
23 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,850 USD je Aktie erzielt worden.
20 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 25,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,21 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,04 Milliarden USD aus.
Der Ausblick von 25 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,52 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,66 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 23 Analysten auf durchschnittlich 18,18 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 13,57 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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