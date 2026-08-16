Kjell Group AB Registered Shs Aktie 156184705 / SE0028354936
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16.08.2026 07:01:06
Ausblick: Kjell Group Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Kjell Group Registered veröffentlicht am 17.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,010 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 96,77 Prozent erhöht. Damals waren -0,310 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 0,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 526,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 529,7 Millionen SEK umgesetzt.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,320 SEK, gegenüber -6,510 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 2,38 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,38 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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07:01
|Ausblick: Kjell Group Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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