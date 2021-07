Ausblick: Kitron ASA (New vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Kitron ASA (New gibt am 12.07.2021 die Zahlen für das am 30.06.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen, dass Kitron ASA (New für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,317 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 NOK je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,39 Prozent auf 1,04 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,04 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,19 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,18 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 4,10 Milliarden NOK aus, nachdem im Vorjahr 3,96 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch