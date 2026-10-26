Ausblick: Kirloskar Pneumatic informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kirloskar Pneumatic lädt am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Kirloskar Pneumatic im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,50 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,38 INR je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,25 Milliarden INR – ein Plus von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kirloskar Pneumatic 3,86 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 22,72 INR, gegenüber 19,73 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 20,76 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,83 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch