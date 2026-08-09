KINS Technology Group Aktie 125458895 / US23248B1098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.08.2026 07:01:06
Ausblick: KINS Technology Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
KINS Technology Group äussert sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,060 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 5,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,2 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei KINS Technology Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,2 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,250 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,580 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu KINS Technology Group Inc Registered Shs When Issued
|
09.08.26
|Ausblick: KINS Technology Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.07.26
|Erste Schätzungen: KINS Technology Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: KINS Technology Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.03.26
|Ausblick: KINS Technology Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu KINS Technology Group Inc Registered Shs When Issued
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise als Belastungsfaktor: SMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt tendiert derweil seitwärts. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.