Ausblick: Kingstone Companies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Kingstone Companies präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass Kingstone Companies für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,920 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 89,1 Millionen USD – ein Plus von 75,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kingstone Companies 50,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 2,70 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,88 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 328,0 Millionen USD, gegenüber 197,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net