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23.11.2026 07:01:06
Ausblick: Kingsoft Cloud gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Kingsoft Cloud wird am 24.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kingsoft Cloud im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,027 HKD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 HKD je Aktie gewesen.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 44,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,71 Milliarden HKD. Dementsprechend gehen die Experten bei Kingsoft Cloud für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,91 Milliarden HKD aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,133 HKD, gegenüber -0,250 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 15,01 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,37 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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