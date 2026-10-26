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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Kingfa Sci Tech mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Kingfa Sci Tech präsentiert in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,187 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kingfa Sci Tech ein EPS von 0,190 CNY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kingfa Sci Tech in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,56 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 18,44 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 17,98 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,612 CNY, gegenüber 0,450 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 72,18 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 65,31 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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