Ausblick: Kinetik A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Kinetik A lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,402 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kinetik A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 18,38 Prozent auf 543,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 459,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,63 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,11 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,74 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net