Ausblick: KinderCare Learning Companies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

KinderCare Learning Companies wird sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,097 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,31 Prozent auf 697,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 700,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,189 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,950 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 2,71 Milliarden USD, gegenüber 2,73 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch