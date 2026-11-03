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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Kinaxis legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kinaxis wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,970 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,830 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 152,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 185,4 Millionen CAD erzielt wurde.
Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,55 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,51 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 639,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 765,8 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kinaxis Inc
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07:01
|Ausblick: Kinaxis legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: Kinaxis präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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04.08.26
|Ausblick: Kinaxis stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Kinaxis stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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05.05.26
|Ausblick: Kinaxis stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Kinaxis Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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