Ausblick: Kimco Realty legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kimco Realty wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,203 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 549,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 2,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kimco Realty einen Umsatz von 538,1 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,849 USD, gegenüber 0,820 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 2,21 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,15 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch