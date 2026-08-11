Ausblick: Kimball Electronics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kimball Electronics veröffentlicht am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,392 USD je Aktie gegenüber 0,260 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 373,4 Millionen USD gegenüber 380,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,49 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,680 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 1,43 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch