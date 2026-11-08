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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Kikkoman präsentiert Quartalsergebnisse
Kikkoman wird am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 17,39 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 17,10 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Kikkoman nach den Prognosen von 5 Analysten 201,41 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 182,95 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 71,53 JPY im Vergleich zu 65,99 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 818,50 Milliarden JPY, gegenüber 745,54 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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