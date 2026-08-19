Kid ASA Aktie 29947440 / NO0010743545
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Kid ASA präsentiert Quartalsergebnisse
Kid ASA stellt am 20.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,927 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kid ASA ein EPS von -0,070 NOK je Aktie vermeldet.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 856,4 Millionen NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 908,4 Millionen NOK aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,55 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,64 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 4,27 Milliarden NOK, gegenüber 3,94 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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