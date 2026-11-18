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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Keysight Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Keysight Technologies präsentiert am 19.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel.
11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,37 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 153,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,33 USD erwirtschaftet wurden.
Das vergangene Quartal soll Keysight Technologies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,95 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 37,12 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,46 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 4,91 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 7,11 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 5,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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