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Kewpie Aktie 763182 / JP3244800003

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08.04.2026 07:01:06

Ausblick: Kewpie gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kewpie
22.00 EUR -0.90%
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Kewpie wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 28.02.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 49,13 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 46,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 91,92 JPY erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Kewpie nach den Prognosen von 4 Analysten 123,70 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 120,04 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 188,46 JPY, gegenüber 220,63 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 529,74 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 513,42 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch