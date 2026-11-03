Ausblick: Kennametal stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kennametal wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,65 USD. Dies würde einem Zuwachs von 783,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Kennametal 0,300 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Kennametal nach den Prognosen von 7 Analysten 770,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 54,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 498,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,96 USD, gegenüber 4,42 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 3,38 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,36 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net