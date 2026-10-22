Ausblick: Kemira stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kemira präsentiert in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

6 Analysten schätzen, dass Kemira für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,267 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,380 EUR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 719,1 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 4,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kemira einen Umsatz von 687,7 Millionen EUR eingefahren.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,10 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,18 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,80 Milliarden EUR, gegenüber 2,75 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch