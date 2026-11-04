Ausblick: Kelly Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kelly Services stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,065 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kelly Services ein EPS von -4,250 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Kelly Services mit einem Umsatz von insgesamt 925,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 935,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,98 Prozent verringert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,10 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -7,240 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 4,10 Milliarden USD, gegenüber 4,25 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net