Kei Industries Aktie 2779905 / INE878B01027
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Kei Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Kei Industries lässt sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kei Industries die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 28,43 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kei Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 21,30 INR in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kei Industries in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 34,30 Milliarden INR im Vergleich zu 27,26 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 122,60 INR, gegenüber 96,09 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 26 Analysten durchschnittlich 145,44 Milliarden INR im Vergleich zu 117,24 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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