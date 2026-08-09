Keel Infrastructure Corporation Registered Shs Aktie 153933621 / US4869171078
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Keel Infrastructure stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Keel Infrastructure wird am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,068 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Keel Infrastructure noch -0,010 USD je Aktie verloren.
In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 31,5 Millionen USD aus – eine Minderung von 59,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Keel Infrastructure einen Umsatz von 76,8 Millionen USD eingefahren.
Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,378 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,520 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 112,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 229,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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09.08.26
|Ausblick: Keel Infrastructure stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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